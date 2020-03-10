Erdoğan: "(Koronavirüs) Şu an 114 ülkede görülen bu salgının Türkiye'de görülmemesi, aldığımız... Erdoğan: "(Koronavirüs) Şu an 114 ülkede görülen bu salgının Türkiye'de görülmemesi, aldığımız önlemlerin ne kadar yerinde olduğunu ortaya koyuyor.

Erdoğan: "(Koronavirüs) Şu an 114 ülkede görülen bu salgının Türkiye'de görülmemesi, aldığımız önlemlerin ne kadar yerinde olduğunu ortaya koyuyor." Kaynak: AA