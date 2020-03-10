Erdoğan: "(Koronavirüs) Şu an 114 ülkede görülen bu salgının Türkiye'de görülmemesi, aldığımız...
Erdoğan: "(Koronavirüs) Şu an 114 ülkede görülen bu salgının Türkiye'de görülmemesi, aldığımız önlemlerin ne kadar yerinde olduğunu ortaya koyuyor.
10.03.2020 14:12 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:12
Erdoğan: "(Koronavirüs) Şu an 114 ülkede görülen bu salgının Türkiye'de görülmemesi, aldığımız önlemlerin ne kadar yerinde olduğunu ortaya koyuyor."
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Kaynak: AA