Erdoğan: "Koronavirüs salgınının tüm dünyayı kasıp kavurduğu bu dönemde hem sağlık başta olmak üzere hizmet alt yapımızın gücü hem de ekonomiyi...
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Erdoğan: "Koronavirüs salgınının tüm dünyayı kasıp kavurduğu bu dönemde hem sağlık başta olmak üzere hizmet alt yapımızın gücü hem de ekonomiyi...

11.11.2020 14:09 | Son Güncelleme: 11.11.2020 14:12
Erdoğan:

Erdoğan: "Koronavirüs salgınının tüm dünyayı kasıp kavurduğu bu dönemde hem sağlık başta olmak üzere hizmet alt yapımızın gücü hem de ekonomiyi desteklemek için hayata geçirdiğimiz politikalar sayesinde süreci en az hasarla yönettik."

Erdoğan: "Koronavirüs salgınının tüm dünyayı kasıp kavurduğu bu dönemde hem sağlık başta olmak üzere hizmet alt yapımızın gücü hem de ekonomiyi desteklemek için hayata geçirdiğimiz politikalar sayesinde süreci en az hasarla yönettik."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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