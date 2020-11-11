Erdoğan: "Koronavirüs salgınının tüm dünyayı kasıp kavurduğu bu dönemde hem sağlık başta olmak üzere hizmet alt yapımızın gücü hem de ekonomiyi...

Erdoğan: "Koronavirüs salgınının tüm dünyayı kasıp kavurduğu bu dönemde hem sağlık başta olmak üzere hizmet alt yapımızın gücü hem de ekonomiyi desteklemek için hayata geçirdiğimiz politikalar sayesinde süreci en az hasarla yönettik."