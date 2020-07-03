Erdoğan, Konya Ovası 1. 2. ve 3. Kısım Sulamaları Hizmete Alma Töreni'nde konuştu: (2) Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 81 vilayeti ve 83 milyon vatandaşının el ele verip ülkeyi en kısa sürede 2023 hedeflerine ulaştıracaklarını belirterek, "Büyüyen ve güçlenen Türkiye kendisiyle tüm dostlarının, kardeşlerinin, mazlumların da umudu olarak yoluna devam edecektir.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 81 vilayeti ve 83 milyon vatandaşının el ele verip ülkeyi en kısa sürede 2023 hedeflerine ulaştıracaklarını belirterek, "Büyüyen ve güçlenen Türkiye kendisiyle tüm dostlarının, kardeşlerinin, mazlumların da umudu olarak yoluna devam edecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden Konya Ovası Sulaması 1. 2. ve 3. Kısım Sulamaları Hizmete Alma Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı.

Gençlerin ve kadınların tarım sektöründe daha etkin olmaları için özel destek programları geliştirdiklerini, tarım arazilerinin miras yoluyla bölünerek verimsizleşmesini önceleyecek tedbirler aldıklarını dile getiren Erdoğan, üretim potansiyeli yüksek ovaları özel koruma altına alarak yanlış kullanımlar sebebiyle arazinin bozulmasını engellediklerini söyledi.

Erdoğan, sera tarımını ülkenin 72 iline yaygınlaştırarak önemli bir üretim ve ihracat kaynağı haline getirdiklerini vurgulayarak, "Türkiye meyve ve sebzede net ihracatçı konumundadır. Tarla ürünlerinde ihracata yönelik üretim yapan gıda sektörünün talebi sebebiyle kendi tüketimimizin çok üzerinde bir ihtiyaç söz konusudur. Esasen ayçiçeği, pirinç, mısır gibi birkaç kalem dışında tarla ürünlerinde de net ihracatçı konumundayız." diye konuştu.

Aynı şekilde hayvan varlığını da büyükbaşta 10 milyondan 18 milyona, küçükbaşta 32 milyondan 49 milyona çıkarmayı başardıklarını aktaran Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Süt üretimimiz 8,5 milyon tondan 23 milyon tona, yumurta üretimimiz 11,5 milyar adetten 20 milyar adede yükseldi. Görüldüğü gibi nereden bakarsanız bakın gıda ve tarım sektöründe oldukça iyi bir noktadayız. Daha ileriye gitmek için sulama başta olmak üzere gereken tüm yatırımları yapıyoruz. Modern sulama tekniklerinde kullanım oranını yüzde 6'dan yüzde 28 seviyesine çıkardık. GAP, KOP, DAP, DOKAP gibi bölgesel kalkınma projeleriyle ülkemizin her karış toprağını, her birim imkanını değerlendirmek için gece gündüz çalışıyoruz. GAP'ta yüzde 19'la aldığımız sulama oranını yüzde 53'e yükselttik. Son olarak GAP'ın en iftihar verici projelerinden Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nı hizmete aldık. Silvan Barajı'nı da inşallah önümüzdeki yıl sonuna kadar tamamlıyoruz. Açılışını yaptığımız bu projeyle KOP'ta da önemli bir ilerleme sağladık. Diğer projelerimizi de adım adım ilerletiyoruz. İnşallah bizden sonraki nesillere toprağını ve sularını en verimli şekilde kullanan bir ülke devredeceğiz."

"El ele verip ülkemizi en kısa sürede 2023 hedeflerine ulaştıracağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 18 yılda insanlığın bu kadim tarım havzasını hak ettiği hizmetlerle buluşturmak için çok önemli yatırımlar yaptıklarını belirterek, "Konya'ya kazandırdığımız yaklaşık 11 milyar liralık baraj, sulama tesisi, içme suyu tesisi, dere ıslahı, arazi toplulaştırması yatırım ile adeta şehrimizin çehresini değiştirdik. Sağ olsun Konyalılar da çalışkanlıkları, gayretleri, yenilikçilikleriyle bu imkanları en iyi şekilde değerlendirdi. Ülkemizin en önemli gıda üretim merkezlerinden olan Konya'nın başarısıyla hep iftihar ettik. Elbette hala eksikler vardır. Hepsini de birer birer tamamlıyoruz. Sahip olduğumuz potansiyelin büyüklüğü, geleceğimize umutla bakmamızı sağlamaya ziyadesiyle yeterlidir." diye konuştu.

Konya'nın tarım ve sanayi üretimi, ticari zenginliği yanında ülkesinin istiklaline ve istikbaline sahip çıkmasıyla da maruf bir şehir olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin başı ne zaman dara düşse sağlam duruşu ve mücadele azmiyle en büyük güç ve moral kaynaklarımızın başında Konya gelmektedir. Anadolu topraklarının binlerce yıllık medeniyet birikiminin ve ecdadımızın buraya vurduğu damganın en önemli sembollerinden biri de Konya'dır. Şimdi Konya'ya yeni bir görev düşüyor. Salgın dönemi sonrasında dünyadaki siyasi ve ekonomik düzenin de yeniden şekilleneceğine kesin gözüyle bakılıyor. Yeni dönemin parlayacak yıldızı olarak da Türkiye gösteriliyor. Konya sahip olduğu büyük üretim ve ticaret gücüyle bu potansiyeli süratle hayata geçirerek diğer şehirlerimize örnek olmalıdır. Gaziantep'den Kayseri'ye, Kocaeli'den Bursa'ya, Adana'dan Tekirdağ'a kadar benzer imkanlara sahip tüm şehirlerimizden de aynı gayreti bekliyoruz. İstanbul, Ankara gibi şehirlerimiz zaten bu işin lokomotifidir. Türkiye'nin 81 vilayeti ve 83 milyon vatandaşı el ele verip ülkemizi en kısa sürede inşallah 2023 hedeflerine ulaştıracağız. Büyüyen ve güçlenen Türkiye kendisiyle tüm dostlarının, kardeşlerinin, mazlumların da umudu olarak yoluna devam edecektir. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun."

"Toprakla suyun buluşması medeniyetimizin adeta tacıdır"

Erdoğan, konuşmasının ardından tören alanında bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den Konya Ovası Sulama Projesi'ne ilişkin bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Pakdemirli, Konya Valisi Vahdettin Özkan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta ile AK Parti Konya milletvekilleri Ahmet Sorgun, Tahir Akyürek, Ziya Altunyaldız, Abdullah Ağralı, Halil Etyemez ve Hacı Ahmet Özdemir'e teşekkür etti.

Koronavirüs sebebiyle açılışa katılmayı doğru bulmadığını ifade eden Erdoğan, kontrollü olarak da olsa açılış törenini video konferans bağlantısıyla yapmak istediklerini söyledi.

Açılışın Konyalılara, bölgeye ve Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Su medeniyettir, diyoruz. Toprakla suyun buluşması medeniyetimizin de aynı zamanda öncelikli adeta tacıdır. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla tören alanındaki Bakan Pakdemirli ve diğer yetkililerin butona basmasının ardından Konya Ovası'nda sulama başladı.

(Bitti)

Kaynak: AA