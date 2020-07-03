Erdoğan, Konya Ovası 1. 2. ve 3. Kısım Sulamaları Hizmete Alma Töreni'nde konuştu: (2)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Erdoğan, Konya Ovası 1. 2. ve 3. Kısım Sulamaları Hizmete Alma Töreni'nde konuştu: (2)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 81 vilayeti ve 83 milyon vatandaşının el ele verip ülkeyi en kısa sürede 2023 hedeflerine ulaştıracaklarını belirterek, "Büyüyen ve güçlenen Türkiye kendisiyle tüm dostlarının, kardeşlerinin, mazlumların da umudu olarak yoluna devam edecektir.

Erdoğan, Konya Ovası 1. 2. ve 3. Kısım Sulamaları Hizmete Alma Töreni'nde konuştu: (2)
03.07.2020 18:17 | Son Güncelleme: 03.07.2020 18:54

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 81 vilayeti ve 83 milyon vatandaşının el ele verip ülkeyi en kısa sürede 2023 hedeflerine ulaştıracaklarını belirterek, "Büyüyen ve güçlenen Türkiye kendisiyle tüm dostlarının, kardeşlerinin, mazlumların da umudu olarak yoluna devam edecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden Konya Ovası Sulaması 1. 2. ve 3. Kısım Sulamaları Hizmete Alma Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı.

Gençlerin ve kadınların tarım sektöründe daha etkin olmaları için özel destek programları geliştirdiklerini, tarım arazilerinin miras yoluyla bölünerek verimsizleşmesini önceleyecek tedbirler aldıklarını dile getiren Erdoğan, üretim potansiyeli yüksek ovaları özel koruma altına alarak yanlış kullanımlar sebebiyle arazinin bozulmasını engellediklerini söyledi.

Erdoğan, sera tarımını ülkenin 72 iline yaygınlaştırarak önemli bir üretim ve ihracat kaynağı haline getirdiklerini vurgulayarak, "Türkiye meyve ve sebzede net ihracatçı konumundadır. Tarla ürünlerinde ihracata yönelik üretim yapan gıda sektörünün talebi sebebiyle kendi tüketimimizin çok üzerinde bir ihtiyaç söz konusudur. Esasen ayçiçeği, pirinç, mısır gibi birkaç kalem dışında tarla ürünlerinde de net ihracatçı konumundayız." diye konuştu.

Aynı şekilde hayvan varlığını da büyükbaşta 10 milyondan 18 milyona, küçükbaşta 32 milyondan 49 milyona çıkarmayı başardıklarını aktaran Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Süt üretimimiz 8,5 milyon tondan 23 milyon tona, yumurta üretimimiz 11,5 milyar adetten 20 milyar adede yükseldi. Görüldüğü gibi nereden bakarsanız bakın gıda ve tarım sektöründe oldukça iyi bir noktadayız. Daha ileriye gitmek için sulama başta olmak üzere gereken tüm yatırımları yapıyoruz. Modern sulama tekniklerinde kullanım oranını yüzde 6'dan yüzde 28 seviyesine çıkardık. GAP, KOP, DAP, DOKAP gibi bölgesel kalkınma projeleriyle ülkemizin her karış toprağını, her birim imkanını değerlendirmek için gece gündüz çalışıyoruz. GAP'ta yüzde 19'la aldığımız sulama oranını yüzde 53'e yükselttik. Son olarak GAP'ın en iftihar verici projelerinden Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı'nı hizmete aldık. Silvan Barajı'nı da inşallah önümüzdeki yıl sonuna kadar tamamlıyoruz. Açılışını yaptığımız bu projeyle KOP'ta da önemli bir ilerleme sağladık. Diğer projelerimizi de adım adım ilerletiyoruz. İnşallah bizden sonraki nesillere toprağını ve sularını en verimli şekilde kullanan bir ülke devredeceğiz."

"El ele verip ülkemizi en kısa sürede 2023 hedeflerine ulaştıracağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 18 yılda insanlığın bu kadim tarım havzasını hak ettiği hizmetlerle buluşturmak için çok önemli yatırımlar yaptıklarını belirterek, "Konya'ya kazandırdığımız yaklaşık 11 milyar liralık baraj, sulama tesisi, içme suyu tesisi, dere ıslahı, arazi toplulaştırması yatırım ile adeta şehrimizin çehresini değiştirdik. Sağ olsun Konyalılar da çalışkanlıkları, gayretleri, yenilikçilikleriyle bu imkanları en iyi şekilde değerlendirdi. Ülkemizin en önemli gıda üretim merkezlerinden olan Konya'nın başarısıyla hep iftihar ettik. Elbette hala eksikler vardır. Hepsini de birer birer tamamlıyoruz. Sahip olduğumuz potansiyelin büyüklüğü, geleceğimize umutla bakmamızı sağlamaya ziyadesiyle yeterlidir." diye konuştu.

Konya'nın tarım ve sanayi üretimi, ticari zenginliği yanında ülkesinin istiklaline ve istikbaline sahip çıkmasıyla da maruf bir şehir olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin başı ne zaman dara düşse sağlam duruşu ve mücadele azmiyle en büyük güç ve moral kaynaklarımızın başında Konya gelmektedir. Anadolu topraklarının binlerce yıllık medeniyet birikiminin ve ecdadımızın buraya vurduğu damganın en önemli sembollerinden biri de Konya'dır. Şimdi Konya'ya yeni bir görev düşüyor. Salgın dönemi sonrasında dünyadaki siyasi ve ekonomik düzenin de yeniden şekilleneceğine kesin gözüyle bakılıyor. Yeni dönemin parlayacak yıldızı olarak da Türkiye gösteriliyor. Konya sahip olduğu büyük üretim ve ticaret gücüyle bu potansiyeli süratle hayata geçirerek diğer şehirlerimize örnek olmalıdır. Gaziantep'den Kayseri'ye, Kocaeli'den Bursa'ya, Adana'dan Tekirdağ'a kadar benzer imkanlara sahip tüm şehirlerimizden de aynı gayreti bekliyoruz. İstanbul, Ankara gibi şehirlerimiz zaten bu işin lokomotifidir. Türkiye'nin 81 vilayeti ve 83 milyon vatandaşı el ele verip ülkemizi en kısa sürede inşallah 2023 hedeflerine ulaştıracağız. Büyüyen ve güçlenen Türkiye kendisiyle tüm dostlarının, kardeşlerinin, mazlumların da umudu olarak yoluna devam edecektir. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun."

"Toprakla suyun buluşması medeniyetimizin adeta tacıdır"

Erdoğan, konuşmasının ardından tören alanında bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den Konya Ovası Sulama Projesi'ne ilişkin bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Pakdemirli, Konya Valisi Vahdettin Özkan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta ile AK Parti Konya milletvekilleri Ahmet Sorgun, Tahir Akyürek, Ziya Altunyaldız, Abdullah Ağralı, Halil Etyemez ve Hacı Ahmet Özdemir'e teşekkür etti.

Koronavirüs sebebiyle açılışa katılmayı doğru bulmadığını ifade eden Erdoğan, kontrollü olarak da olsa açılış törenini video konferans bağlantısıyla yapmak istediklerini söyledi.

Açılışın Konyalılara, bölgeye ve Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Su medeniyettir, diyoruz. Toprakla suyun buluşması medeniyetimizin de aynı zamanda öncelikli adeta tacıdır. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla tören alanındaki Bakan Pakdemirli ve diğer yetkililerin butona basmasının ardından Konya Ovası'nda sulama başladı.

(Bitti)

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor Haber
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor
Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi Haber
Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı Haber
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı
Koronavirüs salgını döneminde Uludağ'da 1500 ağaç kesildi, doğaseverler tepkili Haber
Koronavirüs salgını döneminde Uludağ'da 1500 ağaç kesildi, doğaseverler tepkili
8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti Haber
8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti
'Kız kaçırma' meselesi yüzünden çıkan kavgada 19 kişi yaralandı Haber
"Kız kaçırma" meselesi yüzünden çıkan kavgada 19 kişi yaralandı
Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı
Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı okulların açılacağı ve kapanacağı tarihi paylaştı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı okulların açılacağı ve kapanacağı tarihi paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Her sabah içiyorum' dediği dut pekmezinin satışları patladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı
Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi!
Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi!
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgın döneminde iki sektörün önemi ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgın döneminde iki sektörün önemi ortaya çıktı
Son dakika: Sakarya'daki patlamada 4 vatandaşımız öldü, 97 vatandaşımız yaralandı
Son dakika: Sakarya'daki patlamada 4 vatandaşımız öldü, 97 vatandaşımız yaralandı
Temmuzda kiralara en fazla %11,88 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Temmuzda kiralara en fazla %11,88 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor! Dikkat çeken öpüşme uyarısı
Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor! Dikkat çeken öpüşme uyarısı
Kaç lira artış olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı maaşlar
Kaç lira artış olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı maaşlar
2 gün önce istifası geri çevrilen Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek kovuldu
2 gün önce istifası geri çevrilen Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek kovuldu
Yunan basınından dikkat çeken analiz: Türkiye'den öğreneceklerimiz var
Yunan basınından dikkat çeken analiz: Türkiye'den öğreneceklerimiz var
Havai fişek fabrikasında çalışan işçi, olay anını anlattı: Patlama beni 10 metre fırlattı
Havai fişek fabrikasında çalışan işçi, olay anını anlattı: Patlama beni 10 metre fırlattı
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı
Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı
Ozan Güven, Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla açılan dava için gizlilik kararı aldırdı
Ozan Güven, Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla açılan dava için gizlilik kararı aldırdı
Öfkeli kadın, tartıştığı erkeği sokak ortasında evire çevire dövdü
Öfkeli kadın, tartıştığı erkeği sokak ortasında evire çevire dövdü
ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak
ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
Son Dakika: Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek haziran ayı enflasyonu açıklandı
Son Dakika: Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek haziran ayı enflasyonu açıklandı
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Babasının İzmir'e gittiğini öğrenen genç, intihara kalkıştı
Babasının İzmir'e gittiğini öğrenen genç, intihara kalkıştı
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Dünya Kupası'nda kendi kalesine gol atan Escobar, 26 yıl önce silahlı saldırıda yaşamını yitirdi
Dünya Kupası'nda kendi kalesine gol atan Escobar, 26 yıl önce silahlı saldırıda yaşamını yitirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Esra Erdoğan Esra Albayrak Mustafa Şentop Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Buse Varol Ozan Güven Cem Yılmaz Bülent Ersoy
Spor Falcao Ali Koç Gökhan Töre Fernando Muslera Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Şiddet Sakarya Patlama Ozan Güven
Şu an buradasınız: Erdoğan, Konya Ovası 1. 2. ve 3. Kısım Sulamaları Hizmete Alma Töreni'nde konuştu: (2) - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.7.2020 18:54:11. #1.14#
title