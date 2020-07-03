Erdoğan: Konya'da suyla buluşturacağımız toprak büyüklüğümüz 11 milyon dekarı bulacak
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Erdoğan: Konya'da suyla buluşturacağımız toprak büyüklüğümüz 11 milyon dekarı bulacak

Erdoğan: Konya'da suyla buluşturacağımız toprak büyüklüğümüz 11 milyon dekarı bulacakCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, telekonferans yöntemiyle katıldığı Konya Ovası Sulama Projesi'nin açılış töreninde, "Bu proje aynı zamanda şehirlerimizin içme suyunu karşılamaya yönelik.

03.07.2020 20:14 | Son Güncelleme: 03.07.2020 20:19

Erdoğan: Konya'da suyla buluşturacağımız toprak büyüklüğümüz 11 milyon dekarı bulacak

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, telekonferans yöntemiyle katıldığı Konya Ovası Sulama Projesi'nin açılış töreninde, "Bu proje aynı zamanda şehirlerimizin içme suyunu karşılamaya yönelik.

Projenin diğer kısımları da peyder pey tamamlandığında Konya'da suyla buluşturacağımız toprak büyüklüğümüz 11 milyon dekarı bulacaktır" dedi.

Konya Ovası Projesi Sulama Projesinin 1'inci, 2'nci, 3'üncü kısmının açılış töreni yapıldı. Törene Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Konya Valisi Vahdettin Özkan ve az sayıda protokol üyesi katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da programa telekonferans yöntemiyle katıldı. Projenin temellerini Abdülhamit Han'ın attığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Suyun tutulacağı Bağbaşı Barajı'nı 2012 yılında, uzunluğu 17 kilometre, tünel çapı 4,2 metre su akışı hızı saniyede 36 metreküp olan Mavi Tüneli 2015 yılında hizmete açtık. Mavi Tünel, Urfa tünelleri sonrası ülkemizin en uzun sulama tünelidir. İnşallah bu yıl Bozkır ve Avşar barajları sayesinde Toroslardan getirdiğimiz suyu ovamızda en verimli şekilde kullanma imkanına kavuşacağız. Bu proje aynı zamanda şehirlerimizin içme suyunu karşılamaya yönelik. Projenin diğer kısımları da peyder pey tamamlandığında Konya'da suyla buluşturacağımız toprak büyüklüğümüz 11 milyon dekarı bulacaktır. Mevcuttaki klasik sistem sulama şebekelerinin de verimliliğini yükseltmek, su tasarrufu amacıyla kapalı sisteme dönüştürüyoruz. Sadece Bağbaşı barajının ekonomimize katkısı 2.5 milyara lira olmuştur."

Erdoğan, proje kapsamındaki diğer illerle birlikte 15.5 milyon dekar arazinin sulanmasının hedeflendiğini belirterek, "Konya Ovası Projesi kapsamındaki diğer illerimiz; Niğde, Aksaray, Karaman, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat ve Kırıkkale'de de depolama, baraj, gölet, yer altı sulamama, içme suyu enerji projelerini hayata geçirmeyi sürdürüyoruz. Konya'ya ilave olarak diğer illerimizde de 15.5 milyon dekar arazinin sulanmasını hedefliyoruz. Enerjiye ile birlikte bu bölgedeki üretimin ülkemize yıllık toplam katkısı 21 milyarı bulacaktır. Şimdiye kadar 43 milyar liralık yatırım yapılan projenin tüm aşamalarını takip ediyoruz" diye konuştu.

'PANDEMİ SAĞLIK VE TARIM SEKTÖRENİN ÖNEMİNİ BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKARDI'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pandeminin sağlık ve tarım sektörünün önemini bir kez daha ortaya çıkardığını ifade ederek, "Hamdolsun Türkiye olarak her iki alanda girdiğimiz imtihandan alnımızın akıyla çıkıyoruz. Gelişmiş ülkelerin daha çaresiz kaldığı sıkıntıları, güçlü sağlık ve tarım alt yapımız sayesinde kolayca göğüslemeyi başardık. Bununla kalmadık, elimizdeki imkanları pek çok dost ve kardeş ülkeyle paylaştık. Pek çok ülkede raflar boşalırken, temel ihtiyaçlar karşılanamazken ülkemizde hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadık. Çünkü Türkiye kendi ihtiyacının karşılamanın ötesinde üretim gücüne sahip bir ülkedir. Yaşadığımız tecrübe tarım sektöründeki projelere çok daha sıkı sıkı sarılmamız gerektiğini göstermiştir. Tarımsal hasılasını 18 yılda 87 milyardan 275 milyara, tarım ürünleri ihracatın 3.7 milyar dolardan 18 milyar dolara yükseltmiş bir ülkeyiz. Sebze üretimini 25 milyon tondan 31 milyona, meyve üretimi 14 milyon tondan 22 milyon tonun üzerine çıkmıştır. Tabi bu seviyeyle ulaşmak kolay olmadı. Biz gelene kadar ülkemizde yapılan 176 barajın üzerine 585 yeni baraj, 228 göletin üzerine 340 yeni gölet, 1734 sulama tesisini üzerine 1328 sulama tesisi ilave ettik. 2020 yılına kadar 150 milyar tarımsal destek ödemesini yaptık" dedi.

Erdoğan, gençlerin ve kadınların tarım sektöründe daha etkin olması için özel destek programı yaptıklarını, sera tarımını 72 ile yaydıklarını da belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemiz, meyve ve sebzede net ihracatçı durumundadır. Ayçiçeği, pirinç, mısır gibi birkaç kalem dışında tarla ürünlerinde net ihracatçı konumundayız. Aynı şekilde hayvan varlığımızı büyükbaşta 10 milyondan 18 milyona, küçükbaşta 32 milyondan 49 milyona çıkartmayı başardık. Nereden bakarsanız bakın gıda ve tarım sektöründe oldukça iyi bir noktayız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de, son 18 yılda 18 milyon dekar araziyi sulamaya açtıklarını, böylece tarımsal üretimde yaklaşık 50 milyar hasıla artışının alt yapısını oluşturduklarını söyledi. Pakdemirli, şu anda ülkemizde 66 milyon dekara ulaşan sulama alanı olduğunu kaydetti. Bakan Pakdemirli, KOP da şu ana kadar 43 milyar harcanarak ile 8,3 milyon dekarı Konya'da olmak üzere, toplam 10,7 milyon dekar alanı sulamaya açtıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından KOP'un 1'inci, 2'nci ve 3'üncü kısmının açılışı gerçekleşip tarlalara su verildi.

Erdoğan: Konya'da suyla buluşturacağımız toprak büyüklüğümüz 11 milyon dekarı bulacak

Kaynak: DHA

Manşet

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