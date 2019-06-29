Erdoğan: "Konu Türkiye olunca darbeciler için idamın tartışılmasını kabul edilemez bulanlar...

Erdoğan: "Konu Türkiye olunca darbeciler için idamın tartışılmasını kabul edilemez bulanlar...

Erdoğan: "Konu Türkiye olunca darbeciler için idamın tartışılmasını kabul edilemez bulanlar maalesef Mısır'daki idam cezalarına seslerini çıkarmıyor"

Erdoğan:

Erdoğan: "Konu Türkiye olunca darbeciler için idamın tartışılmasını kabul edilemez bulanlar maalesef Mısır'daki idam cezalarına seslerini çıkarmıyor"

Kaynak: AA
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