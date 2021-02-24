Erdoğan: "Kontrolsüz bir normalleşmeye yönelirsek, bir süre sonra yeniden artan vaka ve vefat oranları sebebiyle, çok daha sert tedbirleri hayata...
24.02.2021 13:11 | Son Güncelleme: 24.02.2021 13:11
Erdoğan: "Kontrolsüz bir normalleşmeye yönelirsek, bir süre sonra yeniden artan vaka ve vefat oranları sebebiyle, çok daha sert tedbirleri hayata geçirmemiz kaçınılmaz olacaktır.
Erdoğan: "Kontrolsüz bir normalleşmeye yönelirsek, bir süre sonra yeniden artan vaka ve vefat oranları sebebiyle, çok daha sert tedbirleri hayata geçirmemiz kaçınılmaz olacaktır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz