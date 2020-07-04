Erdoğan: "Kontrollü şekilde hayatımızı normalleştirirken tedbirleri elden bırakmayacağız....
Erdoğan: "Kontrollü şekilde hayatımızı normalleştirirken tedbirleri elden bırakmayacağız. Vatandaşlarımızı salgına karşı dikkatli olmaya, kurallara riayet etmeye davet ediyorum.
04.07.2020 15:37 | Son Güncelleme: 04.07.2020 15:52
Erdoğan: "Kontrollü şekilde hayatımızı normalleştirirken tedbirleri elden bırakmayacağız. Vatandaşlarımızı salgına karşı dikkatli olmaya, kurallara riayet etmeye davet ediyorum."
Kaynak: AA