05.01.2020 22:22 | Son Güncelleme: 05.01.2020 22:22

Erdoğan: "Kongre üyeleri, ülkemiz ile ABD arasında bazı meseleleri suistimal etmek suretiyle Sayın Trump'a zarar vermek istiyorlar. Bu çerçevede Türkiye'yi hedef tahtasına oturtan beyhude yaptırım yasalarını tabii ki biz de reddediyoruz."

Kaynak: AA