Erdoğan: "Kongre noktasında hazırlıklarımızı kararlı bir şekilde yaptık. Şu anda sloganlarımızdan tutunuz, çarşamba günü yapacağımız konuşmaya kadar...

Erdoğan: "Kongre noktasında hazırlıklarımızı kararlı bir şekilde yaptık. Şu anda sloganlarımızdan tutunuz, çarşamba günü yapacağımız konuşmaya kadar hepsi en ideal şekilde hazırlanıyor.