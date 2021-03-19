Erdoğan: "Kongre noktasında hazırlıklarımızı kararlı bir şekilde yaptık. Şu anda sloganlarımızdan tutunuz, çarşamba günü yapacağımız konuşmaya kadar...
19.03.2021 14:11 | Son Güncelleme: 19.03.2021 14:17
Erdoğan: "Kongre noktasında hazırlıklarımızı kararlı bir şekilde yaptık. Şu anda sloganlarımızdan tutunuz, çarşamba günü yapacağımız konuşmaya kadar hepsi en ideal şekilde hazırlanıyor.
Erdoğan: "Kongre noktasında hazırlıklarımızı kararlı bir şekilde yaptık. Şu anda sloganlarımızdan tutunuz, çarşamba günü yapacağımız konuşmaya kadar hepsi en ideal şekilde hazırlanıyor."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu