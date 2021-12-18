Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile bir araya geldi - Haberler
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Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile bir araya geldi

Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile görüştü.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3'üncü Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında İstanbul'da bulunan Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile Mabeyn Köşkü'nde görüştü. Görüşme, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

(İHA)

Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile bir araya geldi

Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile bir araya geldi

Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile bir araya geldi

Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile bir araya geldi

Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile bir araya geldi

Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile bir araya geldi

Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile bir araya geldi

Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile bir araya geldi

Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile bir araya geldi

Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile bir araya geldi

Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile bir araya geldi

Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Bio'yla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Bio'yla görüştü

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile görüştü

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi ile görüştü

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