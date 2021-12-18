Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile bir araya geldi
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile görüştü.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3'üncü Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında İstanbul'da bulunan Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile Mabeyn Köşkü'nde görüştü. Görüşme, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
(İHA)