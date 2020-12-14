Erdoğan: "Konaklamadan yeme içmeye, yolcu taşımacılığından bakım onarıma birçok sektörü kapsayan KDV indirimlerinin süresini 1 Haziran'a kadar...
14.12.2020 20:21 | Son Güncelleme: 14.12.2020 20:24
Erdoğan: "Konaklamadan yeme içmeye, yolcu taşımacılığından bakım onarıma birçok sektörü kapsayan KDV indirimlerinin süresini 1 Haziran'a kadar uzattık"
Erdoğan: "Konaklamadan yeme içmeye, yolcu taşımacılığından bakım onarıma birçok sektörü kapsayan KDV indirimlerinin süresini 1 Haziran'a kadar uzattık"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ