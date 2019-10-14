Erdoğan: Kobani'de sıkıntı yok, Münbiç'te karar verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız

Erdoğan: Kobani'de sıkıntı yok, Münbiç'te karar verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nda Münbiç'in durumu ile ilgili, "Münbiç konusunda ise şu anda biz kararımızı verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız." dedi.

14.10.2019 11:57
Erdoğan: Kobani'de sıkıntı yok, Münbiç'te karar verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nda Münbiç'in durumu ile ilgili, "Münbiç konusunda ise şu anda biz kararımızı verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız." dedi.


Erdoğan, Türk Konseyi 7. Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et