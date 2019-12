18.12.2019 13:04 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:04

Erdoğan: "(KKTC'ye gönderilen İHA'lar) Gerekirse sayılarını daha da artırma durumumuz söz konusu. İhtiyaca göre her şey her an değişebilir."

Kaynak: AA