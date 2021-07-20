Erdoğan: "(KKTC Veri Merkezi) Kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi teknolojileri alanındaki hizmet sunumuna ait altyapı ihtiyaçları 7/24 kesintisiz ve...
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Erdoğan: "(KKTC Veri Merkezi) Kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi teknolojileri alanındaki hizmet sunumuna ait altyapı ihtiyaçları 7/24 kesintisiz ve...

Erdoğan: '(KKTC Veri Merkezi) Kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi teknolojileri alanındaki hizmet sunumuna ait altyapı ihtiyaçları 7/24 kesintisiz ve...
Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel

Erdoğan: "(KKTC Veri Merkezi) Kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi teknolojileri alanındaki hizmet sunumuna ait altyapı ihtiyaçları 7/24 kesintisiz ve güvenli şekilde karşılanacaktır"

Erdoğan: "(KKTC Veri Merkezi) Kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi teknolojileri alanındaki hizmet sunumuna ait altyapı ihtiyaçları 7/24 kesintisiz ve güvenli şekilde karşılanacaktır"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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Erdoğan: "(KKTC Veri Merkezi) Kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi teknolojileri alanındaki hizmet sunumuna ait altyapı ihtiyaçları 7/24 kesintisiz ve... - Haberler
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