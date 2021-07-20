Erdoğan: "(KKTC Veri Merkezi) Kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi teknolojileri alanındaki hizmet sunumuna ait altyapı ihtiyaçları 7/24 kesintisiz ve...
Erdoğan: "(KKTC Veri Merkezi) Kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi teknolojileri alanındaki hizmet sunumuna ait altyapı ihtiyaçları 7/24 kesintisiz ve güvenli şekilde karşılanacaktır"
Erdoğan: "(KKTC Veri Merkezi) Kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi teknolojileri alanındaki hizmet sunumuna ait altyapı ihtiyaçları 7/24 kesintisiz ve güvenli şekilde karşılanacaktır"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü