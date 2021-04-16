Erdoğan: "(KKTC'de Kur'an-ı Kerim öğretiminde yetki tartışması) Anayasa Mahkemesi Başkanı, bu yanlışından süratle dönmelidir.

Erdoğan: "(KKTC'de Kur'an-ı Kerim öğretiminde yetki tartışması) Anayasa Mahkemesi Başkanı, bu yanlışından süratle dönmelidir. Dönmediği takdirde atacağımız adımlar da bundan sonraki süreçte farklı olacaktır, bunu da bilmeleri gerekir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu