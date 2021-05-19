Erdoğan: "KKTC'de iki havaalanı var, biri Ercan, biri daha önce orada bulunan, SİHA'larımızın ve İHA'larımızın yer aldığı alan. Bölgede herhangi bir...
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Erdoğan: "KKTC'de iki havaalanı var, biri Ercan, biri daha önce orada bulunan, SİHA'larımızın ve İHA'larımızın yer aldığı alan. Bölgede herhangi bir...

Erdoğan: 'KKTC'de iki havaalanı var, biri Ercan, biri daha önce orada bulunan, SİHA'larımızın ve İHA'larımızın yer aldığı alan. Bölgede herhangi bir...
Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel

Erdoğan: "KKTC'de iki havaalanı var, biri Ercan, biri daha önce orada bulunan, SİHA'larımızın ve İHA'larımızın yer aldığı alan. Bölgede herhangi bir saldırıda güçlü olmamız lazım."

Erdoğan: "KKTC'de iki havaalanı var, biri Ercan, biri daha önce orada bulunan, SİHA'larımızın ve İHA'larımızın yer aldığı alan. Bölgede herhangi bir saldırıda güçlü olmamız lazım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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Erdoğan: "KKTC'de iki havaalanı var, biri Ercan, biri daha önce orada bulunan, SİHA'larımızın ve İHA'larımızın yer aldığı alan. Bölgede herhangi bir... - Haberler
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