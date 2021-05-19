Erdoğan: "KKTC'de iki havaalanı var, biri Ercan, biri daha önce orada bulunan, SİHA'larımızın ve İHA'larımızın yer aldığı alan. Bölgede herhangi bir...
Erdoğan: "KKTC'de iki havaalanı var, biri Ercan, biri daha önce orada bulunan, SİHA'larımızın ve İHA'larımızın yer aldığı alan. Bölgede herhangi bir saldırıda güçlü olmamız lazım."
Erdoğan: "KKTC'de iki havaalanı var, biri Ercan, biri daha önce orada bulunan, SİHA'larımızın ve İHA'larımızın yer aldığı alan. Bölgede herhangi bir saldırıda güçlü olmamız lazım."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun