Erdoğan: "KKTC'de iki havaalanı var, biri Ercan, biri daha önce orada bulunan, SİHA'larımızın ve İHA'larımızın yer aldığı alan. Bölgede herhangi bir...

Erdoğan: "KKTC'de iki havaalanı var, biri Ercan, biri daha önce orada bulunan, SİHA'larımızın ve İHA'larımızın yer aldığı alan. Bölgede herhangi bir saldırıda güçlü olmamız lazım."