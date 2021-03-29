Erdoğan: "Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir."
Anadolu Ajansı / Selma Kasap - Haberler | Güncel
Erdoğan: "Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir.
Erdoğan: "Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap