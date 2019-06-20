Erdoğan: "Kim bir Kürt kardeşimin hakkını gasp etmeye kalkarsa karşısında hükümetimizi bulur"
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sosyal Medya ve TV ortak yayınına katıldı.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sosyal Medya ve TV ortak yayınına katıldı.
Kaynak: AA
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