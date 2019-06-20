Erdoğan: "Kim bir Kürt kardeşimin hakkını gasp etmeye kalkarsa karşısında hükümetimizi bulur"
CANLI YAYIN: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Soruları Yanıtlıyor

Erdoğan: "Kim bir Kürt kardeşimin hakkını gasp etmeye kalkarsa karşısında hükümetimizi bulur"

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sosyal Medya ve TV ortak yayınına katıldı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sosyal Medya ve TV ortak yayınına katıldı.

Kaynak: AA
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