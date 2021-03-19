Erdoğan: "Kilis'e yapılan saldırı, tabii ki kabul edilebilir bir saldırı değil. Bunun da cevabını haddiyle, misliyle verdik, veriyoruz, vereceğiz."
19.03.2021 14:12 | Son Güncelleme: 19.03.2021 14:16
Erdoğan: "Kilis'e yapılan saldırı, tabii ki kabul edilebilir bir saldırı değil. Bunun da cevabını haddiyle, misliyle verdik, veriyoruz, vereceğiz.
Erdoğan: "Kilis'e yapılan saldırı, tabii ki kabul edilebilir bir saldırı değil. Bunun da cevabını haddiyle, misliyle verdik, veriyoruz, vereceğiz." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı