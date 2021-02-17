Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Sen 15 Temmuz gecesi tankların arasından korumalarla Bakırköy Belediyesi'ne giden ürkek, korkak bir adamsın."
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Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Sen 15 Temmuz gecesi tankların arasından korumalarla Bakırköy Belediyesi'ne giden ürkek, korkak bir adamsın."

17.02.2021 14:17 | Son Güncelleme: 17.02.2021 14:21
Erdoğan:

Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Sen 15 Temmuz gecesi tankların arasından korumalarla Bakırköy Belediyesi'ne giden ürkek, korkak bir adamsın.

Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Sen 15 Temmuz gecesi tankların arasından korumalarla Bakırköy Belediyesi'ne giden ürkek, korkak bir adamsın."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

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