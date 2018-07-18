Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan 147 Bin Lira Tazminat Kazandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine Ankara'da açtığı tazminat davalarında 2009'dan beri toplam 147 bin lira manevi tazminat kazandı.

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, 22 Aralık 2017'de TBMM'deki basın açıklaması ve 24 Aralık 2017'de CHP'nin Eskişehir İl Kongresi'ndeki konuşmalarında, Man Adası'na ilişkin iddialarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a asılsız ithamlarda bulunduğu gerekçesiyle Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.

Davayı gören Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesi, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a 25 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Aynı mahkemede ayrı ayrı görülen davalarda Kılıçdaroğlu'nu, partisinin 6 Şubat 2018'deki TBMM grup toplantısında Erdoğan'dan "diktatör" diye bahsetmesi nedeniyle 50, Beşiktaş Belediyesi önünde yaptığı konuşma nedeniyle de 20 bin lira manevi tazminat cezasına çarptırıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a, 5 Haziran 2009'da düzenlenen mitingdeki ifadeleri nedeniyle 4, 26 Temmuz 2010'da düzenlenen mitingdeki ifadeleri nedeniyle de 6 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

Ankara 12. Asliye Hukuk Mahkemesi, 31 Temmuz ve 8 Ağustos 2010'da düzenlenen mitinglerdeki ifadeleri nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a 15 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

Ankara 5. Asliye Hukuk Mahkemesi de 26 Ekim 2010'da Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle Kılıçdaroğlu'nu 7 bin lira manevi tazminat cezasına çarptırdı.

Erdoğan, 31 Ocak 2012, 7 Şubat 2012 ve 29 Ekim 2013'teki konuşmaları nedeniyle CHP Genel Başkanından 3 ayrı davada 20 bin lira tazminat kazandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı 2 dava ise halen sürüyor.

Erdoğan'ın, 22 Kasım 2011'deki konuşması nedeniyle Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı manevi tazminat davası Ankara 27. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından reddedildi.

Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a açtığı 6 dava da mahkemelerce kabul edilmedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu aleyhinde açtığı 13 davadan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından feragat etti.

Aynı süreçte Kılıçdaroğlu da Erdoğan aleyhine açtığı 3 davadan vazgeçti.