Erdoğan Kılıçdaroğlu'na Yapılan Saldırıyla İlgili Konuştu: Şiddeti Asla Tasvip Etmeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir şehit cenazesinde uğradığı yumruklu saldırıyla ilgili Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırının tüm boyutlarıyla soruşturulması gerektiğini belirten Erdoğan, "Şiddeti asla tasvip edemeyiz. Şiddetin ve terörün her türüne karşıyız. Kimsenin Türkiye'nin huzur iklimine zarar vermesine müsaade etmeyiz." dedi. Euronews.com'da Görüntüle