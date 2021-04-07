Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) İçinde açık darbe tehdidi olan malum bildiriye onlardan çok daha sıkı bir şekilde sarılıyor. Allah kimseyi şaşırtmasın."
Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten - Haberler | Politika
Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) İçinde açık darbe tehdidi olan malum bildiriye onlardan çok daha sıkı bir şekilde sarılıyor.
Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) İçinde açık darbe tehdidi olan malum bildiriye onlardan çok daha sıkı bir şekilde sarılıyor. Allah kimseyi şaşırtmasın."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten