Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Bu zatın kendi geçmişinden, kendi köklerinden utanması bizi ilgilendirmez....
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Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Bu zatın kendi geçmişinden, kendi köklerinden utanması bizi ilgilendirmez....

Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Bu zatın kendi geçmişinden, kendi köklerinden utanması bizi ilgilendirmez. Ama hiç kimsenin milletimizin tarihine, ecdadın aziz hatırasına haksızlık etmesine rıza gösteremeyiz.

20.11.2019 11:28 | Son Güncelleme: 20.11.2019 11:28
Erdoğan:

Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Bu zatın kendi geçmişinden, kendi köklerinden utanması bizi ilgilendirmez. Ama hiç kimsenin milletimizin tarihine, ecdadın aziz hatırasına haksızlık etmesine rıza gösteremeyiz."

Kaynak: AA
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