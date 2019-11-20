20.11.2019 11:28 | Son Güncelleme: 20.11.2019 11:28

Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Bu zatın kendi geçmişinden, kendi köklerinden utanması bizi ilgilendirmez. Ama hiç kimsenin milletimizin tarihine, ecdadın aziz hatırasına haksızlık etmesine rıza gösteremeyiz."

Kaynak: AA