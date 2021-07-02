Erdoğan: "Kılıçdaroğlu başta olmak üzere CHP'lilerin 'İsraf' diyerek 'Ne gerek var' diyerek sürekli eleştirdiği şehir hastaneleri salgınla...

Erdoğan: "Kılıçdaroğlu başta olmak üzere CHP'lilerin 'İsraf' diyerek 'Ne gerek var' diyerek sürekli eleştirdiği şehir hastaneleri salgınla mücadelenin adeta lokomotifliğini yaptı.