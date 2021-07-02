Erdoğan: "Kılıçdaroğlu başta olmak üzere CHP'lilerin 'İsraf' diyerek 'Ne gerek var' diyerek sürekli eleştirdiği şehir hastaneleri salgınla...
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Erdoğan: "Kılıçdaroğlu başta olmak üzere CHP'lilerin 'İsraf' diyerek 'Ne gerek var' diyerek sürekli eleştirdiği şehir hastaneleri salgınla...

Erdoğan: 'Kılıçdaroğlu başta olmak üzere CHP'lilerin 'İsraf' diyerek 'Ne gerek var' diyerek sürekli eleştirdiği şehir hastaneleri salgınla...
Anadolu Ajansı / Güç Gönel - Haberler | Güncel

Erdoğan: "Kılıçdaroğlu başta olmak üzere CHP'lilerin 'İsraf' diyerek 'Ne gerek var' diyerek sürekli eleştirdiği şehir hastaneleri salgınla mücadelenin adeta lokomotifliğini yaptı.

Erdoğan: "Kılıçdaroğlu başta olmak üzere CHP'lilerin 'İsraf' diyerek 'Ne gerek var' diyerek sürekli eleştirdiği şehir hastaneleri salgınla mücadelenin adeta lokomotifliğini yaptı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

Erdoğan: '(Tank paleti fabrikası) Bu fabrikayla ilgili yalan ve iftiraları pervasızca tekrarlayan CHP'nin başındaki bu zat, yargı tarafından tazminat...
Erdoğan: "(Tank paleti fabrikası) Bu fabrikayla ilgili yalan ve iftiraları pervasızca tekrarlayan CHP'nin başındaki bu zat, yargı tarafından tazminat...

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Erdoğan: "Kılıçdaroğlu başta olmak üzere CHP'lilerin 'İsraf' diyerek 'Ne gerek var' diyerek sürekli eleştirdiği şehir hastaneleri salgınla... - Haberler
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