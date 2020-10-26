Erdoğan: "(Kıbrıs'ta) Yarım asrı geride bıraktığımız müzakere sürecinde artık mevcut parametrelerle neticeye varılamayacağının anlaşılması gerekiyor."
26.10.2020 18:47 | Son Güncelleme: 26.10.2020 18:50
Erdoğan: "(Kıbrıs'ta) Yarım asrı geride bıraktığımız müzakere sürecinde artık mevcut parametrelerle neticeye varılamayacağının anlaşılması gerekiyor.
Erdoğan: "(Kıbrıs'ta) Yarım asrı geride bıraktığımız müzakere sürecinde artık mevcut parametrelerle neticeye varılamayacağının anlaşılması gerekiyor."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Kılıç