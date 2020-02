Erdoğan: Keşmir halkıyla dayanışma içindeyiz

14.02.2020 17:10 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:10

Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. toplantısına katılmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile İşbirliği Konseyi toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, "Devletimiz ve milletimiz dün olduğu gibi bugün de büyük acılar yaşayan, muhtelif baskılara maruz kalan Keşmir halkıyla dayanışma içindedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ardından basın toplantısı düzenledi. Konuşmasında, Keşmir sorunun Pakistan ve Hindistan arasında diyalog yoluyla çözülmesinden yana olduğunu dile getiren Erdoğan, "Devletimiz ve milletimiz dün olduğu gibi bugün de büyük acılar yaşayan, muhtelif baskılara maruz kalan Keşmir halkıyla dayanışma içindedir. Eyaletteki durumun son dönemde atılan her türlü adımlara rağmen müşkül bir hal alması, bizleri ciddi manada rahatsız etmektedir. Türkiye, Keşmir sorununun Pakistan ve Hindistan arasında diyalog yoluyla ilgili Birleşmiş Milletler kararları temelinde ve Keşmirli kardeşlerimizin beklentileri gözetilerek çözülmesinden yanadır" ifadelerini kullandı.

"TİCARET HACMİMİZİ 5 MİLYAR DOLARA ÇIKARMA HEDEFİMİZ VAR"

Türkiye ile Pakistan arasındaki ticaret hacminin 2023 yılına kadar 5 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hem ilgili bakanlarımızın bir araya geldiği ortak çalışma gruplarında, hem de az önce tamamladığımız konsey toplantımızda ilişkilerimizi tümüyle ele aldık. Burada 13 anlaşmanın imzalanmış olması, özellikle bugünkü buluşmanın ne kadar önemli olduğunun ifadesidir. Değerli kardeşimin son Ankara ziyaretinde, aramızdaki ticaret hacmini 2023 yılına kadar 5 milyar dolara çıkarmak gibi bir hedefimiz var. Az önce imzalamış olduğumuz stratejik ekonomik çerçeve ve ekindeki eylem planı metinleri ekonomik ilişkilerimizin derinleştirilmesine matuf adeta birer yol haritası mesabesindedir" ifadelerini kullandı."PAKİSTAN'A HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Pakistan'a ulaşım, enerji, turizm, temizlik, kolluk hizmetleri, eğitim ve sağlık alanlarında her türlü desteği vermeye hazır olduğu ifade ederek, "Türkiye olarak Pakistan'ın ekonomik ve sosyal kalkınmasına doğrudan etki edecek ulaşım, enerji, turizm, temizlik, kolluk hizmetleri, eğitim ve sağlık alanlarında her türlü desteği vermeye hazırız. Pakistan'da elverişli iş ortamının sürekli kılınması hususunda da Sayın Başbakan İmran Han'ın çabalarını esirgemeyeceğini biliyorum. Türkiye dün olduğu gibi bugün de yarın da her zaman Pakistan'ın yanında yer alacaktır" diye konuştu."ELAZIĞ, MALATYA DEPREMLERİ SONRASI DESTEK MESAJLARI GÖNÜL BAĞININ ÖRNEĞİDİR"Erdoğan, Elazığ, Malatya depreminin ardından Pakistanlı yetkili ve sokaktaki vatandaşlardan gelen taziye mesajlarının, iki ülke arasındaki gönül bağının örneği olduğunu belirterek, "Elazığ Malatya depreminin ardından Cumhurbaşkanından sokaktaki vatandaşa kadar her seviyede sunulan taziye ve destek mesajları, Pakistanlı kardeşlerimizin ülkemizle gönül bağının en halisane örneğidir" dedi.Erdoğan ayrıca Başbakan İmran Han'a, FETÖ terör örgütünün Pakistan'daki yapılanmasına aldığı tedbirler nedeniyle teşekkür ederek, "Ekim ayında terör örgütlerine karşı Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirdiğimiz askeri operasyona Pakistan devleti ve halkından güçlü destek aldık. Pakistan'da FETÖ'ye ait okulların Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesi de aramızdaki dayanışmanın bir timsalidir. Bu vesileyle, FETÖ terör örgütünün Pakistan'daki yapılanmasına alınan tedbirler için İmran kardeşime bir kez daha teşekkür ediyorum. Askeri ve savunma sanayi alanlarındaki ilişkilerimiz inanıyorum ki Pakistan ile mevcut ikili ilişkilerimizde en önemli başlığı temsil ediyor. Ayrıca her ikisi de kardeşimiz olan Pakistan ve Afganistan'ın ilişkilerinin geliştirilmesi için gerekeni yapmaya hazır olduğumuzun bilinmesini isterim" dedi.

Kaynak: DHA