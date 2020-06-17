Erdoğan, Kenya Cumhurbaşkanı ile görüştü
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta ile görüştü.
17.06.2020 17:59 | Son Güncelleme: 17.06.2020 18:19
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta ile görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kenya Cumhurbaşkanı Sayın Uhuru Kenyatta ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alınmıştır" denildi.
Kaynak: DHA