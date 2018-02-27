Erdoğan, Kendisini Ziyaret Eden Ünlülerden Yavuz Bingöl ve Cengiz Kurtoğlu'nu Uyardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 64. doğum günü için düzenlenen etkinliğe katılan sanatçılar, Beylerbeyi Sarayı'nda gerçekleştirilen ziyareti anlattı.

Sibel Can ve Hülya Koçyiğit amaçlarının moral vermek olduğunu söylerken; Orhan Gencebay da, Erdoğan'la ilgili olarak "Kendilerinin 26 Şubat 1954 yılında 'Maksat vatansa gerisi teferruattır' diyerek olağanüstü görevleri yapmak için doğduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

BİNGÖL VE KURTOĞLU'NA SİGARA UYARISI

Sabah gazetesinin haberine göre, Sibel Can, ziyarete konuşulanlara ilişkin olarak "Uzun bir seyahat öncesi Cumhurbaşkanımıza çok güzel bir moral vermek istedik. Gayet samimi ve çok sıcak bir ortam vardı. Sohbet o kadar güzeldi ki… Konu önce sigaradan açıldı. Sayın Erdoğan, Yavuz Bingöl ve Cengiz Kurtoğlu'na takıldı, onlara sigarayı bırakmalarını söyledi. Bunun için de Kültür Bakanı Numan Kurtulmuş'u görevlendirdi. 'Bakın, Sibel hayatı boyunca hiç sigara içmedi' diye de söyledi. Zeytin Dalı operasyonunu da konuştuk. Kendisine, 'Halkımızla birlikte, tüm kalbimizle biz de operasyona destek veriyoruz' dedik" dedi.

"MEHMETÇİĞİ ZİYARETE GİTMEYE KARAR VERDİK"

Ziyarette yer alan Hülya Koçyiğit de şu ifadeleri kullandı: "Bir haftalık yolculuğa çıkacak olan Sayın Cumhurbaşkanımıza sürpriz bir doğum günü kutlaması yaptık. Kendisine yolculuğu için güzel dileklerimizi sunduk. Sayın Erdoğan da Zeytin Dalı operasyonu dolayısıyla göstermiş olduğumuz birlik ve beraberlik anlayışı için bizlere teşekkür etti. Hep beraber yakın bir tarihte Mehmetçiği ziyarete gitmeye karar verdik."

GENCEBAY: SAKİN VE SABIRLI OLMASINI İSTİYORUZ

Arabesk müziğin usta isimlerinden Orhan Gencebay da "Bugün Cumhurbaşkanımız'ın doğum gününü, sanatçı dostlarımızla hep beraber gönlümüzce kutladık. Önce kendisinden, kendilerine iyi bakmasını, iyi uyumasını, sakin ve sabırlı olmasını özellikle istiyoruz. Sağlığı önce kendisine, vatana, hepimize çok lazım. Kendilerinin 26 Şubat 1954 yılında 'Maksat vatansa gerisi teferruattır' diyerek olağanüstü görevleri yapmak için doğduğuna inanıyorum. Nice mutlu yıllara tüm sevdikleriyle, milyonlarca sevenleriyle ulaşmasını diliyor, doğum gününü en büyük sevgi ve saygıyla kutluyoruz" diye konuştu.

Orhan Gencebay, Ajda Pekkan, İbrahim Tatlıses, Yavuz Bingöl, Hülya Koçyiğit, Cengiz Kurtoğlu, Hasan Kaçan, Cemal Hünal, Kadir Çöpdemir, Sibel Can, Serdar Gökhan, Burak Hakkı, Demet Tuncer, Mehmet Bozdağ ve Osman Soykut'un da aralarında olduğu ismiler dün doğum günü nedeniyle Erdoğan'ı Beylerbeyi Sarayı'nda ziyaret etmişti.