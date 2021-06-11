Erdoğan: "Kendimizle birlikte coğrafyamızdaki tüm dost ve kardeşlerimizin de umudu olan büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını tamamlama konusunda...
Erdoğan: "Kendimizle birlikte coğrafyamızdaki tüm dost ve kardeşlerimizin de umudu olan büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını tamamlama konusunda kararlılığımız katidir.
Erdoğan: "Kendimizle birlikte coğrafyamızdaki tüm dost ve kardeşlerimizin de umudu olan büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını tamamlama konusunda kararlılığımız katidir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu