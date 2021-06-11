Erdoğan: "Kendimizle birlikte coğrafyamızdaki tüm dost ve kardeşlerimizin de umudu olan büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını tamamlama konusunda...

Erdoğan: "Kendimizle birlikte coğrafyamızdaki tüm dost ve kardeşlerimizin de umudu olan büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını tamamlama konusunda kararlılığımız katidir.