CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Kendi üretebileceğimiz ürünlerin yurt dışından tedarikine rıza göstermeyeceğiz. Elimizdeki sınırlı kaynağı kendi savunma sanayiimizi geliştirmek ve güçlendirmek için kullanmak asıl önceliğimiz olmaya devam edecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazan'daki yerleşkesinde, Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar programı kapsamında düzenlenen törene katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan buraya gelişinde, Hürkuş Hangarındaki; F-16, ATAK-2, Gökbey, Aksungur hakkında TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'den bilgi aldı. TUSAŞ mühendisleri ile poz veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Milli Muharip Uçak (MMU) tesislerine geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından, TUSAŞ tarafından yapımı tamamlanan tesislerin, Milli Muharip Uçak Mühendislik Merkezi'nin, Kompozit İmalat Tesisi, Uzay Sistemleri Mühendislik Binası, Depo Seviyesi Bakım ve Onarım Merkezi ile TUSAŞ'ın yanında kurulan Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (HAB) yapımı tamamlanan tesislerin açılışını yaptı.