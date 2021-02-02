Erdoğan: "Kendi Tesisimizden Uzaya Uydu Göndereceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin uzay çalışmalarındaki iddiasının ve gücünün son işareti olan Türksat 5A uydusunu 8 Ocak'ta Amerika'dan yörüngesine yolcu ettiklerini hatırlattı ve ekledi: SPACEMAG TÜRKİYE'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin uzay çalışmalarındaki iddiasının ve gücünün son işareti olan Türksat 5A uydusunu 8 Ocak'ta Amerika'dan yörüngesine yolcu ettiklerini hatırlattı ve ekledi:

"İnşallah 5B uydumuzu da önümüzdeki yaz başında uzaya fırlatacağız. Uzay çalışmalarında uzak mesafelerdeki büyük uydular yerine düşük maliyetleri ve teknik kolaylıkları sebebiyle daha kısa mesafelerdeki mikro uyduların önemi giderek artıyor."

"ÇOK UZAK OLMAYAN BİR TARİHTE..."

"Biz de bu amaçla ülkemizde bir mikro uydu fırlatma tesisi kurma çalışmalarına başladık. İnşallah çok uzak olmayan bir tarihte, ülkemizin ve dostlarımızın uydularını kendi tesisimizden uzaya göndereceğiz."

"Haberleşmeden enerjiye, çevrenin korunmasından savunma sanayisine kadar, geniş bir kullanım alanına sahip uzay ve uydu teknolojileri konusunda ülkemizi marka haline getirmekte kararlıyız. Bu adımın, gençlerimizin 2053 vizyonlarının altyapısına yapacağımız en büyük desteklerden biri olacağına inanıyoruz."

Kaynak: Space Mag Türkiye