Erdoğan: "Kendi aşımızı da inşallah yıl sonuna kadar üretmek suretiyle, aşıda ihtiyaç veya 'Dışarıdan gelir mi gelmez mi?' böyle bir sıkıntıya...

Erdoğan: "Kendi aşımızı da inşallah yıl sonuna kadar üretmek suretiyle, aşıda ihtiyaç veya 'Dışarıdan gelir mi gelmez mi?' böyle bir sıkıntıya girmeden bunu da çözmüş olacağız."