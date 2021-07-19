Erdoğan: "Kendi aşımızı da inşallah yıl sonuna kadar üretmek suretiyle, aşıda ihtiyaç veya 'Dışarıdan gelir mi gelmez mi?' böyle bir sıkıntıya...
Erdoğan: "Kendi aşımızı da inşallah yıl sonuna kadar üretmek suretiyle, aşıda ihtiyaç veya 'Dışarıdan gelir mi gelmez mi?' böyle bir sıkıntıya girmeden bunu da çözmüş olacağız."
Erdoğan: "Kendi aşımızı da inşallah yıl sonuna kadar üretmek suretiyle, aşıda ihtiyaç veya 'Dışarıdan gelir mi gelmez mi?' böyle bir sıkıntıya girmeden bunu da çözmüş olacağız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük