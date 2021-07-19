Erdoğan: "Kendi aşımızı da inşallah yıl sonuna kadar üretmek suretiyle, aşıda ihtiyaç veya 'Dışarıdan gelir mi gelmez mi?' böyle bir sıkıntıya...
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Erdoğan: "Kendi aşımızı da inşallah yıl sonuna kadar üretmek suretiyle, aşıda ihtiyaç veya 'Dışarıdan gelir mi gelmez mi?' böyle bir sıkıntıya...

Erdoğan: 'Kendi aşımızı da inşallah yıl sonuna kadar üretmek suretiyle, aşıda ihtiyaç veya 'Dışarıdan gelir mi gelmez mi?' böyle bir sıkıntıya...
Anadolu Ajansı / Elif Küçük - Haberler | Güncel

Erdoğan: "Kendi aşımızı da inşallah yıl sonuna kadar üretmek suretiyle, aşıda ihtiyaç veya 'Dışarıdan gelir mi gelmez mi?' böyle bir sıkıntıya girmeden bunu da çözmüş olacağız."

Erdoğan: "Kendi aşımızı da inşallah yıl sonuna kadar üretmek suretiyle, aşıda ihtiyaç veya 'Dışarıdan gelir mi gelmez mi?' böyle bir sıkıntıya girmeden bunu da çözmüş olacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

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Erdoğan: "Kendi aşımızı da inşallah yıl sonuna kadar üretmek suretiyle, aşıda ihtiyaç veya 'Dışarıdan gelir mi gelmez mi?' böyle bir sıkıntıya... - Haberler
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