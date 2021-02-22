Erdoğan: "Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin başında, siyasetin kendi mecrasında oraya gelmiş genel başkan olarak değil, bir proje olarak bulunmaktadır."
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Erdoğan: "Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin başında, siyasetin kendi mecrasında oraya gelmiş genel başkan olarak değil, bir proje olarak bulunmaktadır."

22.02.2021 14:45 | Son Güncelleme: 22.02.2021 14:48
Erdoğan:

Erdoğan: "Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin başında, siyasetin kendi mecrasında oraya gelmiş genel başkan olarak değil, bir proje olarak bulunmaktadır.

Erdoğan: "Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin başında, siyasetin kendi mecrasında oraya gelmiş genel başkan olarak değil, bir proje olarak bulunmaktadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aylin Dal

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