Erdoğan: "Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin başında, siyasetin kendi mecrasında oraya gelmiş genel başkan olarak değil, bir proje olarak bulunmaktadır."
22.02.2021 14:45 | Son Güncelleme: 22.02.2021 14:48
Erdoğan: "Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin başında, siyasetin kendi mecrasında oraya gelmiş genel başkan olarak değil, bir proje olarak bulunmaktadır.
Erdoğan: "Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin başında, siyasetin kendi mecrasında oraya gelmiş genel başkan olarak değil, bir proje olarak bulunmaktadır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aylin Dal