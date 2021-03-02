Erdoğan: "KDK ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun kararlarını, kişisel verilerin korunması suretiyle kamuoyunun erişimine açıyoruz."
02.03.2021 14:21 | Son Güncelleme: 02.03.2021 14:24
Erdoğan: "KDK ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun kararlarını, kişisel verilerin korunması suretiyle kamuoyunun erişimine açıyoruz.
Erdoğan: "KDK ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun kararlarını, kişisel verilerin korunması suretiyle kamuoyunun erişimine açıyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz