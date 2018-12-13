Erdoğan: Kaza Tüm Boyutları ile İncelenecek Sorumlular Ortaya Çıkarılacak (2)

- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "İkinci 100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı"nda konuştu. Konuşmasının başında Ankara'daki tren kazasından duyduğu üzüntüyü dile getiren Erdoğan, "Bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet yakınlarına başsağlığı yaralılara acil şifalar diliyorum. Kaza ile ilgili adli ve idari soruşturmaya başlanmıştır. Cumhuriyet Savcılığımız şu ana kadar 3 kişiyi gözaltına almıştır. Bu kaza tüm boyutları ile incelenecek sorumlular ortaya çıkarılacak gereken her şey yapılacaktır" dedi.

"81 MİLYONLUK TÜRKİYE GEMİSİNİN ALTINI OYMAYA ÇALIŞANLARA FIRSAT VERMEYECEĞİZ"

Ekonomiye ilişkin Erdoğan, "Kur, faiz, enflasyon üçgeni üzerinden ekonomimize pranga vurmak isteyenleri bir kez daha hüsrana uğrattık. Kurdaki kısa süreli dalglanmayı dahi hükümeti yıpratmak için fırsat bilen kifayetsiz muhterislerin heveslerini kursaklarında bıraktık. Birkaç ay öncesine kadar sabah akşam milletimize karamsarlık pompalayan siyaset simsarları sözüm ona ekonomistler, köşe yazarları bugün adeta dillerini yutmuş durumdalar. Hiçbirinin şimdi çıtı çıkmıyor. Kişisel çıkarı için 81 milyonluk Türkiye gemisinin altını oymaya çalışanlar kesinlikle fırsat bulamayacaklar, fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizin ve milletimizin düşmanlarının operasyon haline dönüşmüş çevrelerin eleştirilerine kulak asmayacağız. Hiçbir kirli planı, hiç bir ekonomik tetikçinin ihtiraslarının kulu kölesi olmuş hiçbir menfaatperestin ülkemiz ile hedefleri arasına girmesine müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

"100 GÜNLÜK İCRAAT PROGRAMIMIZIN YÜZDE 97'Sİ GERÇEKLEŞTİ"

Erdoğan, "Millet iradesinin üzerinde hiçbir irade tanımadan hakkın ve halkın rızası için gönlünü ve gözünü Türkiye'ye çevirmiş mazlumlar için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Yaşadığımız onca sıkıntıya rağmen ilk 100 günlük icraat programımızda yüzde 97 gibi son derece yüksek bir gerçekleşme performansına ulaştık. İcraat programızda yer alan 400 eylemden 340 tanesini tamamladık" dedi.