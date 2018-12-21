Erdoğan: "Kaymağını Yedikleri Bu Ülkeye Adeta Asalak Gibi Yapışan Elitler, Türkiye'nin Kültür...
- Programdan detaylar Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Erdoğan: "Kaymağını yedikleri bu ülkeye adeta asalak gibi yapışan elitler, Türkiye'nin kültür hayatının çoraklaşmasının da başlıca müsebbipleridir"
- Programdan detaylar
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Erdoğan: "Kaymağını yedikleri bu ülkeye adeta asalak gibi yapışan elitler, Türkiye'nin kültür hayatının çoraklaşmasının da başlıca müsebbipleridir"
Kaynak: AA