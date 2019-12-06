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Erdoğan Kaya Röportajı

Ziraat Türkiye Kupası 5. haftasında Beşiktaş, 3. Lig ekibi 24 Erzincanspor' ile karşı karşıya geldi. Mücadele 3-0 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle son buldu. Karşılaşmada 1 gol atan genç oyuncu Erdogan Kaya açıklamalarda bulundu.

06.12.2019 12:13 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:13

Ziraat 5. haftasında , 3. Lig ekibi 24 Erzincanspor' ile karşı karşıya geldi. Mücadele 3-0 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle son buldu. Karşılaşmada 1 gol atan genç oyuncu Erdogan Kaya açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Dugout

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