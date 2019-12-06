Erdoğan Kaya Röportajı
Ziraat Türkiye Kupası 5. haftasında Beşiktaş, 3. Lig ekibi 24 Erzincanspor' ile karşı karşıya geldi. Mücadele 3-0 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle son buldu. Karşılaşmada 1 gol atan genç oyuncu Erdogan Kaya açıklamalarda bulundu.
06.12.2019 12:13 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:13
Ziraat Türkiye Kupası 5. haftasında Beşiktaş, 3. Lig ekibi 24 Erzincanspor' ile karşı karşıya geldi. Mücadele 3-0 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle son buldu. Karşılaşmada 1 gol atan genç oyuncu Erdogan Kaya açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Dugout