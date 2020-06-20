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Erdoğan Kaya ilk kez Süper Lig'de forma giydi

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, genç oyunculara şans vermeye devam ediyor.

Erdoğan Kaya ilk kez Süper Lig'de forma giydi
20.06.2020 22:37 | Son Güncelleme: 20.06.2020 23:31

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, genç oyunculara şans vermeye devam ediyor. Denizlispor maçında kalede Ersin ve sol bekte Rıdvan'a şans veren Yalçın, 19 yaşındaki Erdoğan Kaya'yı da Victor Ruiz'in yerine oyuna dahil etti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, genç futbolculara şans vermeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta Antalyaspor maçında, bu hafta da Denizlispor önünde kalede Ersin ve sol bekte Rıdvan Yılmaz'ı oynatan Yalçın, genç stoper Erdoğan Kaya'yı da mücadelenin 69. dakikasında oyuna dahil etti. Siyah-beyazlıların, Denizlispor karşısında N'Koudou'nun golüyle 3-1 öne geçmesinin hemen ardından 2 oyuncu değişikliği yapan Sergen Yalçın, Tyler Boyd ve genç Erdoğan'ı oyuna dahil etti. İspanyol savunmacı Victor Ruiz'i oyundan alan Yalçın, Enzo Roco'nun partneri olarak Erdoğan'a şans verdi. Karşılaşmanın 69. dakikasında oyuna giren 19 yaşındaki futbolcu, bu sezon ilk kez Süper Lig'de süre aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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