Erdoğan: "(Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi iddiası) Türkiye'nin uluslararası camiada itibarını bu denli yok etmeye çalışanlara inanıyorum ki...
Erdoğan: "(Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi iddiası) Türkiye'nin uluslararası camiada itibarını bu denli yok etmeye çalışanlara inanıyorum ki milletim gereken dersi verecek"
Erdoğan: "(Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi iddiası) Türkiye'nin uluslararası camiada itibarını bu denli yok etmeye çalışanlara inanıyorum ki milletim gereken dersi verecek"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü