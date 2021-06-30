Erdoğan: "('Katarlı öğrenciler' iddiası) Ülkemizin tüm gençlerinin, Kılıçdaroğlu'nun ve CHP yöneticilerinin yakalarına yapışıp, bu rezilliğin...

Erdoğan: "('Katarlı öğrenciler' iddiası) Ülkemizin tüm gençlerinin, Kılıçdaroğlu'nun ve CHP yöneticilerinin yakalarına yapışıp, bu rezilliğin hesabını soracaklarına inanıyorum.