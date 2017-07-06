Erdoğan: Katar İstemezse Askeri Üssü Kapatabiliriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Katar'daki üssünü kaldırıp kaldırmama olasılığına ilişkin soru üzerine, "Yani böyle bir şeyi Katar istemedikten sonra böyle bir şeyi biz yapmayız, asla yapmayız." dedi