Erdoğan: Katar İstemezse Askeri Üssü Kapatabiliriz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Katar'daki üssünü kaldırıp kaldırmama olasılığına ilişkin soru üzerine, "Yani böyle bir şeyi Katar istemedikten sonra böyle bir şeyi biz yapmayız, asla yapmayız." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Katar'daki üssünü kaldırıp kaldırmama olasılığına ilişkin soru üzerine, "Yani böyle bir şeyi Katar istemedikten sonra böyle bir şeyi biz yapmayız, asla yapmayız." dedi
Kaynak: Dunya.com