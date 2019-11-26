Erdoğan, Katar dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı

26.11.2019 11:42 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:42

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, istihbarat birimlerinin CHP'yi karıştırdığı' iddiasına ilişkin "İstihbaratın öyle büyük işleri var ki... Böyle basit işlerle uğraşacak vakti mi var?" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, "CHP odaklı bir tartışma var. Siz, Kemal Kılıçdaroğlu'nun başında olduğu bir CHP'den memnun musunuz? Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başından ayrılmamasını mı istersiniz? Yoksa o gitsin yerine başka biri mi gelsin istersiniz? Sizin bu konudaki arzunuz nedir?" sorusu üzerine, "Bizim için artı değer kazandırıyor. Görüldüğü gibi bu CHP, siyaset değil yalan üretiyor. Çözüm değil sorun üretiyor. Bay Kemal CHP'yi yalan üretme merkezi haline getirdi. Şu anda kendi kumpasları çok açık ve net ortada. Bir gün söylediğini ertesi gün inkar ediyor. Önce niye olmasın diyor. Sonra böyle bir şeyin olmadığını, olabileceğini söylemek gibi garip yaklaşımları var." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'na İzmir'den seslenerek, "Ben Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, sen genel başkanlığını ortaya koyuyor musun, Külliye'ye kim gelmiş, ne zaman gelmiş, benimle nerede görüşmüş?" dediğini anımsatan Erdoğan, "Bir adam çıkardılar, ben o adamı hiç tanımam. Şimdi ismini duydum. Yalan yanlış plakalar uydurdu. Zavallı, Külliye'ye giren her aracın künyesinin tutulduğundan bilgisi yok. Hangi araç girerse girsin hepsinin kaydı tutulur. Girişlerde fotoğraf çekimleri vardır. Bunların hepsi ortaya konunca da savunacak hali kalmadı. Kemal Bey'in kalmasında fayda var." diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "İstihbarat birimleri tarafından CHP'nin içinin karıştırıldığı" iddiası hatırlatılarak "Böyle bir şey söz konusu mu?" sorusuna Erdoğan, "İstihbaratın öyle büyük işleri var ki… Böyle basit işlerle uğraşacak vakti mi var? Şu anda istihbarat örgütümüz Barış Pınarı Harekatı ile uğraşıyor. Türkiye'yi dışardan kuşatan bütün o malum çevrelerle uğraşıyor. Bir de şimdi CHP'nin işiyle uğraşıp CHP'nin içinde ne var ne yok onlarla mı zaman geçirecek. Bay Kemal buradan kendine çıkış yolları arıyor. Bunları söyleyerek bizim içimizde kumpas yok demeye getiriyor. Bay Kemal, sen bunu git şu anda Muharrem (İnce) Bey'e anlat. Muharrem Bey senin içini gayet iyi anlatıyor. İstihbaratımıza gerek yok, Muharrem Bey yeter zaten." yanıtını verdi.

(Sürecek)

Kaynak: AA