Erdoğan Katar'da Törenle Karşılandı - Haberler
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Erdoğan Katar'da Törenle Karşılandı

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümetin Körfez ülkeleriyle ilişkilerini güçlendirme çabası çerçevesinde Katar'da.

KÖRFEZ, KOCAELİ (DailyMotion.com) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümetin Körfez ülkeleriyle ilişkilerini güçlendirme çabası çerçevesinde Katar'da. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkent Doha'da resmi törenle karşılandı. Katar lideri Şeyh Tamim Bin Hamad El Tani ile görüştü. Türkiye ve Katar arasında 15 anlaşmaya da imza atıldı

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