Erdoğan Katar'da Törenle Karşılandı

KÖRFEZ, KOCAELİ (DailyMotion.com) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümetin Körfez ülkeleriyle ilişkilerini güçlendirme çabası çerçevesinde Katar'da. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkent Doha'da resmi törenle karşılandı. Katar lideri Şeyh Tamim Bin Hamad El Tani ile görüştü. Türkiye ve Katar arasında 15 anlaşmaya da imza atıldı

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