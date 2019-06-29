Erdoğan: "(Kaşıkçı cinayeti) Yargılanmaları gereken yer İstanbul'dur.
Erdoğan: "(Kaşıkçı cinayeti) Yargılanmaları gereken yer İstanbul'dur. Çünkü suçun işlendiği yer İstanbul'dur. İstanbul'da yargılanması gerekir."
Kaynak: AA
Kurtardığı göçmenlerle limanda bekleyen geminin kaptanı: Durum vahim, her an intiharlar başlayabilir
Son Dakika Haberleri
11:42 Erdoğan'dan Libya açıklaması "Bu konuda bilgim yok. Eğer Hafter tarafından verilmiş bir emir varsa...
11:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin egemenlik haklarına birilerinin müdahale etme gibi bir yetkisi...