Erdoğan: "(Kaşıkçı cinayeti) Yargılanmaları gereken yer İstanbul'dur.

Erdoğan: "(Kaşıkçı cinayeti) Yargılanmaları gereken yer İstanbul'dur.

Erdoğan:

Erdoğan: "(Kaşıkçı cinayeti) Yargılanmaları gereken yer İstanbul'dur. Çünkü suçun işlendiği yer İstanbul'dur. İstanbul'da yargılanması gerekir."

Kaynak: AA
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