Erdoğan: "(Kaşıkçı Cinayeti) Belki Bu 22 Kişinin İçinden Hayatta Olmayanlar da Olabilir, Onu da...
Erdoğan: "(Kaşıkçı cinayeti) Belki bu 22 kişinin içinden hayatta olmayanlar da olabilir, onu da söyleyeyim. Bazı duyumlarımız var, belki bazılarını götürmüş de olabilirler, trafik kazası kurbanları falan da olabilir.
Erdoğan: "(Kaşıkçı cinayeti) Belki bu 22 kişinin içinden hayatta olmayanlar da olabilir, onu da söyleyeyim. Bazı duyumlarımız var, belki bazılarını götürmüş de olabilirler, trafik kazası kurbanları falan da olabilir."
Kaynak: AA