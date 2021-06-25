Erdoğan: "Karşımızda bir türlü yerli ve milli olmayı başaramayan anlayış var. Milletin gönlüne girmek yerine gözünü dışarıya diken bu zihniyete...

Erdoğan: "Karşımızda bir türlü yerli ve milli olmayı başaramayan anlayış var. Milletin gönlüne girmek yerine gözünü dışarıya diken bu zihniyete rağmen ülkemizi büyüteceğiz.