Erdoğan: "Karşımızda bir türlü yerli ve milli olmayı başaramayan anlayış var. Milletin gönlüne girmek yerine gözünü dışarıya diken bu zihniyete...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erdoğan: "Karşımızda bir türlü yerli ve milli olmayı başaramayan anlayış var. Milletin gönlüne girmek yerine gözünü dışarıya diken bu zihniyete...

Erdoğan: 'Karşımızda bir türlü yerli ve milli olmayı başaramayan anlayış var. Milletin gönlüne girmek yerine gözünü dışarıya diken bu zihniyete...
Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir - Haberler | Güncel

Erdoğan: "Karşımızda bir türlü yerli ve milli olmayı başaramayan anlayış var. Milletin gönlüne girmek yerine gözünü dışarıya diken bu zihniyete rağmen ülkemizi büyüteceğiz.

Erdoğan: "Karşımızda bir türlü yerli ve milli olmayı başaramayan anlayış var. Milletin gönlüne girmek yerine gözünü dışarıya diken bu zihniyete rağmen ülkemizi büyüteceğiz."

Erdoğan: 'Karşımızda bir türlü yerli ve milli olmayı başaramayan anlayış var. Milletin gönlüne girmek yerine gözünü dışarıya diken bu zihniyete...
Erdoğan: 'Karşımızda bir türlü yerli ve milli olmayı başaramayan anlayış var. Milletin gönlüne girmek yerine gözünü dışarıya diken bu zihniyete...
Erdoğan: 'Karşımızda bir türlü yerli ve milli olmayı başaramayan anlayış var. Milletin gönlüne girmek yerine gözünü dışarıya diken bu zihniyete...
Erdoğan: 'Karşımızda bir türlü yerli ve milli olmayı başaramayan anlayış var. Milletin gönlüne girmek yerine gözünü dışarıya diken bu zihniyete...

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

Milli Savunma Bakanı Akar: '(ABD ile Afganistan görüşmeleri) Teknik heyet geldi.
Milli Savunma Bakanı Akar: "(ABD ile Afganistan görüşmeleri) Teknik heyet geldi.
Milli Savunma Bakanı Akar, Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması
Milli Savunma Bakanı Akar, Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Şeyma Subaşı Tuğba Coşkun
Spor Ozan Tufan Metin Oktay Burak Elmas Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Erdoğan: "Karşımızda bir türlü yerli ve milli olmayı başaramayan anlayış var. Milletin gönlüne girmek yerine gözünü dışarıya diken bu zihniyete... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 16:42:05. #1.14#

title