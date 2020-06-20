Erdoğan, Kars Barajı Açılış Töreni'ne video konferansla katıldı: (1)
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Erdoğan, Kars Barajı Açılış Töreni'ne video konferansla katıldı: (1)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümete geldiklerinde ülkede toplam 276 baraj olduğunu belirterek, "Bugün ise son 18 yıldaki 585. barajı ülkemize kazandırıyoruz.

Erdoğan, Kars Barajı Açılış Töreni'ne video konferansla katıldı: (1)
20.06.2020 15:17 | Son Güncelleme: 20.06.2020 15:52

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümete geldiklerinde ülkede toplam 276 baraj olduğunu belirterek, "Bugün ise son 18 yıldaki 585. barajı ülkemize kazandırıyoruz." dedi.

Kars Barajı Açılış Töreni'ne video konferansla katılan Erdoğan, ülkeyi bir baştan bir başa adeta gerdanlık gibi kuşatan barajlara yeni bir halka daha eklemenin memnuniyeti içerisinde olunduğunu söyledi.

Erdoğan, kısa bir süre önce GAP'ın en önemli eserlerinden biri olan Ilısu Barajı'nın ilk ünitesini hizmete açtıklarını anımsatarak, "Ilısu Veysel Eroğlu" ismi verilen barajın tüm bölgeye hizmet vereceğini kaydetti.

Ardından kendi alanında ülkenin en büyüğü olacak Yusufeli Barajı'nın gövde betonunun dörtte üçünün tamamlanması törenine de katıldığını dile getiren Erdoğan, Kars Barajı'nın açılışının koronavirüs nedeniyle video konferansla gerçekleştirildiğini anlattı.

Erdoğan, hükümete geldiklerinde tüm basın mensuplarıyla baraj bölgesinde bu çevreyi ve Kars'ın geldiği konumu izleme fırsatını bulduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Hükümete geldiğimizde ülkemizde toplam 276 baraj vardı. Bugün ise son 18 yıldaki 585. barajı ülkemize kazandırıyoruz. Aynı şekilde sulama tesislerimizin sayısını da 2 katından fazla artırdık. Ülkemizin su potansiyelini en verimli şekilde kullanmasını sağlayacak yatırımları birer birer hayata geçirdik. Bu doğrultuda attığımız her adım bizi hedeflerimize biraz daha yaklaştırdı. Şehirlerimizi barajlarla, hidroelektrik santralleriyle, içme suyu tesisleriyle, sulama kanallarıyla donatarak milletimizin refah seviyesini sürekli yükselttik."

Erdoğan, Kars Barajı ile Kars ve Iğdır'ın topraklarını sulayarak verimliliği artırdıklarını belirterek, yaklaşık 10 yıllık bir inşaat mazisi olan barajda geçtiğimiz yıl su tutulmaya başladığını belirtti.

Buradan Arpaçay Barajı'na yapılan takviyeyle Akyaka ve Iğdır Ovası'nda 541 dekar arazinin sıkıntısız bir sulama mevsimi geçirmesinin sağlandığını ifade eden Erdoğan, sadece bu bölgede bir yılda 603 milyon lira tarımsal gelir elde edildiğini kaydetti.

Erdoğan, inşa bedeli 330 milyon lira olan barajın bir yılda yapılan yatırımı iki katıyla geri ödediğini vurgulayarak, sulamalar ve diğer yatırımlarla bu projenin toplam maliyetinin 2 milyar lirayı bulacağını dile getirdi.

Proje kapsamındaki sulama ve elektrik üretim tesisleri tam kapasite faaliyete geçtiğinde 475 bin dekar daha toprak sulanarak yılda 300 milyon liralık gelir elde edileceğini belirten Erdoğan, baraj çevresinin aynı zamanda yakında olan Kars'ın mesire ve dinlenme alanı olarak da hizmet vereceğini ifade etti.

Erdoğan, şehrin atık sularının Kars Çayı'na dökülmesini engelleyecek projeyi de hayata geçirerek çevre kirliliğinin önüne geçeceklerini aktararak, "Görüldüğü gibi ülkemize ve bölgemize gerçekten büyük katkı sağlayacak bir eser ortaya çıktı. Barajımızla serhat şehrimiz Kars'a yeni bir sembol de kazandırdığımıza inanıyorum." dedi.

"Bu tablo Türkiye'nin son 18 yılda her alanda geldiği seviyenin işaretidir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin demokrasi ve ekonomi yolunda katettiği mesafenin en somut sonuçlarını koronavirüs salgını döneminde hep birlikte görme imkanı olduğu belirterek, şöyle konuştu:

"Gelişmiş ülkelerin dahi çaresiz kaldığı salgın sürecini, hem sağlık altyapımızla hem gıda ve temizlik tedarik zincirimizle hem de kamu güvenliği bakımından örnek bir yönetimle göğüsledik. Bu tablo Türkiye'nin son 18 yılda sağlık yanında eğitimden adalete, güvenlikten sosyal desteklere, ulaşımdan tarıma, enerjiden sanayiye her alanda geldiği seviyenin işaretidir. Salgın sonrası yeniden şekillenecek küresel, siyasi ve ekonomik düzende hedeflediğimiz yere ulaşmamızda bu altyapı hayati öneme sahiptir. Ülkemizi bu seviyeye getirmek için 18 yıldır gece gündüz demeden çalıştık, çabaladık. Vesayet güçlerinin tuzaklarından darbe girişimlerine, ekonomimizi hedef alan saldırılardan sınırlarımıza yönelik tacizlere kadar nice mücadeleler verdik."

(Sürecek)

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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