Erdoğan: "Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler cuma gece yarısı...
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Erdoğan: "Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler cuma gece yarısı...

Erdoğan: 'Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler cuma gece yarısı...
Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel

Erdoğan: "Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler cuma gece yarısı başlayacaktır.

Erdoğan: "Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler cuma gece yarısı başlayacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

Erdoğan: '(Kovid-19 tedbirleri) Bayram günlerini de aynı şekilde kurallara uyarak geçirmeliyiz.
Erdoğan: "(Kovid-19 tedbirleri) Bayram günlerini de aynı şekilde kurallara uyarak geçirmeliyiz.

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Erdoğan: "Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler cuma gece yarısı... - Haberler
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