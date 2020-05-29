Erdoğan Karadeniz'e açılan Fatih Sondaj Gemisini selamladı
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Erdoğan Karadeniz'e açılan Fatih Sondaj Gemisini selamladı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açılan Fatih Sondaj Gemisi'ni selamladı.

Erdoğan Karadeniz'e açılan Fatih Sondaj Gemisini selamladı
29.05.2020 21:17 | Son Güncelleme: 29.05.2020 21:21
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açılan Fatih Sondaj Gemisi'ni selamladı. Erdoğan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait bir tekneye binerek gemidekilere, Karadeniz yolculuğunuz hayırlı olsun. Rabbim inşallah sondajlarınızı bereketli kılsın. Hayırlı yolculuklar, Allah kazadan beladan muhafaza etsin. " şeklinde seslendi.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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