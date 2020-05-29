Erdoğan Karadeniz'e açılan Fatih Sondaj Gemisini selamladı
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açılan Fatih Sondaj Gemisi'ni selamladı.
29.05.2020 21:17 | Son Güncelleme: 29.05.2020 21:21
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açılan Fatih Sondaj Gemisi'ni selamladı. Erdoğan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait bir tekneye binerek gemidekilere, Karadeniz yolculuğunuz hayırlı olsun. Rabbim inşallah sondajlarınızı bereketli kılsın. Hayırlı yolculuklar, Allah kazadan beladan muhafaza etsin. " şeklinde seslendi.
- İstanbul
- İstanbul
Kaynak: DHA